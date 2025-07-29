إنتر ميلان يصطدم بتعنت أتالانتا في مفاوضات ضم لوكمان رغم العرض المحسن

تتواصل مساعي نادي إنتر ميلان لحسم صفقة التعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وسط حالة من الجمود والتعثر في المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد تقدم إنتر بعرض محسن جديد مساء اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمته 40 مليون يورو كرسوم ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز، ليصل المجموع إلى 45 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة أتالانتا بالتخلي عن اللاعب.

وكان العرض السابق من إنتر قد قُدر بـ42 مليون يورو شاملة المكافآت، لكنه قوبل بالرفض من جانب إدارة أتالانتا، التي لا تزال تتمسك بالحصول على أعلى قيمة ممكنة مقابل الاستغناء عن النجم النيجيري، دون تحديد رقم رسمي حتى الآن.

ورغم الآمال التي علّقها النيراتزوري على الاجتماع المرتقب بين بيبي ماروتا رئيس إنتر ونظيره أنتونيو بيركاسي رئيس أتالانتا، والذي كان متوقعًا عقده على هامش اجتماع رابطة الدوري الإيطالي، فإن المفاوضات لم تُثمر عن أي تقدم جوهري حتى اللحظة.

وفي هذا السياق، صرّح إيفان زازاروني، مدير تحرير صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن ماروتا لا ينوي تقديم عرض ثالث، ما يضع مستقبل الصفقة على المحك، في ظل عدم وضوح موقف أتالانتا بشأن السعر النهائي المطلوب لبيع لوكمان.

ويُعد لوكمان أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في مشروع إنتر الجديد بقيادة سيموني إنزاغي، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي مع أتالانتا، والذي تُوج فيه بلقب الدوري الأوروبي وسجل هدفين في النهائي أمام باير ليفركوزن.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مصير الصفقة، خاصة أن إنتر يسعى لغلق ملف تدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.