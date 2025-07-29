رسميا.. النصر السعودي يعلن ضم جواو فيليكس

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ونشر النادي السعودي صورا من توقيع اللاعب البرتغالي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: “النجم البرتغالي جواو فيليكس يـوقع رسميًا للعالمي”.

راتب فيليكس

وحسب صحيفة “الرياضية”، فإن النصر عرض على فيليكس راتباً قدره 44 مليون جنيه إسترليني مقابل 25 مليون يورو من بنفيكا مع 15 مليون يورو في صورة إضافات.

يذكر أن نادي النصر السعودي نجح مؤخرًا في تجديد عقد نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وتعاقد النادي السعودي مع البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق، لقيادة الفريق لمدة موسم واحد.