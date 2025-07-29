زيزو يوجّه الشكر لأحد المشجعين بعد تلقيه هدية مميزة

وجّه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر لأحد مشجعيه بعد أن أهداه لوحة «بورتريه» تحمل صورته.

ونشر زيزو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة وهو يتسلم البورتريه، وعلّق عليها قائلًا: «شكرًا لك»، في لفتة تعكس تقديره لدعم الجماهير ومحبتهم.



بخماسية دون رد على نظيره البنزرتي التونسي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الفريق التحضيري في تونس، مساء أمس الجمعة.

وكان قد رد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأثير انتقادات الجماهير ومطالبتهم بالفوز بكل البطولات، على الجهاز الفني واللاعبين.

وقال ريبيرو في تصريحات عقب المباراة على قناة الأهلي: "سعيد بفترة المعسكر كانت فترة إيجابية، وكان الهدف منها تحقيق الأهداف والخطط التكتيكية التي أرغب في تطبيقها خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أرى أننا نقترب من طريقة اللعب المطلوبة، وأرى أهمية الزيادة في خط الهجوم، اللاعبين كان لديهم حماس كبير جدا لتسجيل الأهداف، ودا شيء إيجابي".