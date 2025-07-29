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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة عبد اللطيف: انتقال زيزو للأهلي أنقذ أوضة لبس الزمالك من المشاكل

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، عن الصفقات التي أبرمها المارد الأبيض 
وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لن أقيم صفقات الزمالك الجديدة قبل ظهورهم الرسمي مع الفريق 
وأضاف: من الصعب الحكم على صفقات الزمالك، الوقت مازال مبكرا ولن يتم الحديث عن مستواهم قبل ٥ او ٦ مباريات في الدوري 
وتابع: الزمالك يتعاقد مع صفقات جديدة بناء على الاحتياجات الفنية فقط وليس على حسب أهواء الجماهير 
وأردف: محمد صبحي افضل حارس مرمى في الزمالك ويتفوق على محمد عواد ولا أتمنى رحيله لأنه سيفيد نادي الزمالك في المستقبل والزمالك يحتاج إلى التعاقد مع ٦ صفقات سوبر 
وواصل: حزنت من انتقال امام عاشور إلى الأهلي عكس زيزو، وزيزو أعطى الكثير لنادي الزمالك وحقق بطولات ولكن الزمالك لم يقف على لاعيب
واكمل: زعلت على إمام عاشور لأنه كان يريد البقاء في نادي الزمالك، والهجوم على زيزو من جماهير الزمالك "عيب" لأنه أعطى الكثير 
واستطرد: مجلس الزمالك لم يخطئ في ملف احمد زيزو وجمهور الزمالك كان سيقيم ثورة حال الموافقة على رحيله 
واختتم عبد اللطيف تصريحاته: رحيل زيزو انقذ أوضة لبس الزمالك من المشاكل لأنه كان سيصنع مشاكل كبيرة بسبب راتبه

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك زيزو امام عاشور

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