مشجع أهلاوي يهدي زيزو بورتريه مميزا يحمل شعار الأهلي.. والفيديو يتصدر مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام أحد مشجعي النادي الأهلي بإهداء أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لوحة بورتريه مميزة تحمل شعار القلعة الحمراء.

وظهر في الفيديو المشجع وهو يقدّم البورتريه لزيزو، وسط تفاعل كبير من الحضور، في لفتة أثارت إعجاب جماهير الأهلي الذين أعادوا نشر المقطع على نطاق واسع، مشيدين بحب المشجع للنادي وتقديره للاعب.

يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن أحمد مصطفي زيزو الوافد الجديد للنادي الاهلي من صفوف الزمالك “لاعب عادي مش جامد” .

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"أمام عاشور وبن شرقي مشيوا من الزمالك وخدنا بطولات وبردو هناخد بعد ما زيزو مشي"

ويضيف جمال عبد الحميد :"زيزو مش لاعب جامد اوي يعني لاعب عادي الزمالك هو اللي لمعه هو بتاع اوفر وضربة جزاء "

وتابع جمال عبد الحميد :"زيزو مش هو أبو تريكة مثلا ولا شيكابالا ولا لاعب حريف يمزجك..لاعب كانوا نجوم الزمالك بيحبوه ف كانوا شايلينه وبيخلوه يشوط ضربات جزاء.