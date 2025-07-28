جمال عبد الحميد : زيزو لاعب عادي مش جامد

يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن أحمد مصطفي زيزو الوافد الجديد للنادي الاهلي من صفوف الزمالك “لاعب عادي مش جامد” .

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"أمام عاشور وبن شرقي مشيوا من الزمالك وخدنا بطولات وبردو هناخد بعد ما زيزو مشي"

ويضيف جمال عبد الحميد :"زيزو مش لاعب جامد اوي يعني لاعب عادي الزمالك هو اللي لمعه هو بتاع اوفر وضربة جزاء "

وتابع جمال عبد الحميد :"زيزو مش هو أبو تريكة مثلا ولا شيكابالا ولا لاعب حريف يمزجك..لاعب كانوا نجوم الزمالك بيحبوه ف كانوا شايلينه وبيخلوه يشوط ضربات جزاء.