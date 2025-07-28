الزمالك يحذف زيزو.. تصرف مفاجئ يشعل جدلا واسعا

أثارت الصفحات الرسمية لنادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بشأن لاعب الفريق السابق أحمد مصطفى زيزو.

وغادر زيزو الزمالك الصيف الحالي عقب انتهاء عقده، لينضم إلى الأهلي صفقة مجانية.

وكان الأهلي أعلن عن موعد مباراته ضد الزمالك المقرر لها 29 سبتمبر في الدور الأول بمسابقة الدوري ، مستخدما صورة زيزو.

ورد الزمالك بنشر صورة للفريق من اللقاء الذي انسحب فيه الأهلي من مسابقة الدوري الموسم الماضي، وحذف زيزو رغم كونه أساسيًا في هذا اللقاء.

شوبير: أوعوا متجوش

من جانبه، كتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد إعلان موعد مباراة الأهلي والزمالك، صفحة الزمالك نزلت بطاقة الماتش وكتبوا تعالوا الماتش بس" من عنينا هنيجي حاضر، بس خدوا بالكم إننا هنطلب حكام أجانب.. أوعوا تكونوا أنتوا اللي متجوش".