35 مليون دولار في 9 شهور.. خزينة الأهلي تنتعش قبل انطلاق الدوري

وصلت مداخيل النادي الأهلي في 9 شهور الأخيرة من ديسمبر الماضي حتي الآن حوالي 35 مليون دولار.

وتضمنت مداخيل الأهلي 11.5 مليون من المشاركة بكأس العالم للأندية بخلاف 3 مليون دولار عوائد تسويقية أخري وعقود أبرمتها شركة الكرة من المشاركة في تلك المسابقة.

كما تضمنت حصد مبلغ مليون و200 الف دولار بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا في نسختها الأخيرة وكذلك مليوني دولار من بطولة الأنتركوتنتتال والتي ودعها من نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي ديسمبر الماضي و7.5 مليون دولار من بيع وسام أبوعلي بخلاف 10 مليون دولار من تعاقد شركة الملابس للفريق الأول لمدة خمس مواسم والتي تم توقيعها قبل ساعات قليلة فقط وكل هذا بعيدا عن عقود الرعاية والبث الفضائي .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم بإستاد مختار التتش بعد أن منح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبيه راحة سلبية أمس ، ومن المقرر ان يخوض الفريق الأحمر مباراتين وديتين في الفترة الحالية وحتي انطلاق الدوري 8 أغسطس ستكون أحدهما أمام سيراميكا كليوباترا.