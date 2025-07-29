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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق الأولمبياد الخاص في الريشة الطائرة بستاد القاهرة

الأولمبيات
الأولمبيات
منار نور

شهدت صالة رقم (4) باستاد القاهرة الدولي انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لرياضة الريشة الطائرة، التي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري بمشاركة واسعة ضمت ٦٤ لاعب ولاعبة ٤٦ منهم من اللاعبين و17 من اللاعبات من مختلف هيئات  من محافظات الجمهورية المختلفة .

صرح  عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري قائلا " نسعد بانطلاق المسابقة الوطنية للريشة الطائرة التي تشهد هذا العام مشاركة مميزة من مختلف محافظات الجمهورية، تعكس حجم الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة داخل برامج الأولمبياد الخاص المصري.

واضاف " الطحاوي" نهدف من خلال هذه المسابقة إلى منح الفرصة لكل لاعب ولاعبة لإبراز قدراتهم في أجواء تنافسية منظمة وعادلة، تمهيدا لاختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة ونؤمن أن كل لاعب هنا هو بطل في حد ذاته، وكل مشاركة تقربنا أكثر من هدفنا الأسمى وهو الدمج الكامل والتمكين الحقيقي للاعبي الاولمبياد الخاص من خلال الرياضة."

وتأتي هذه المسابقة في إطار خطة الأولمبياد الخاص المصري الذي اعتمدها مجلس ادارته برئاسة المهندس هانئ محمود لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية الذين سيمثلون مصر في المسابقات الإقليمية والدولية المقبلة.

وقد بدأت الفعاليات بحفل افتتاح المسابقة الذي ضم طابور عرض الفرق المشاركة، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه إلقاء قسم لاعبو الاولمبياد الخاص ، وافتتاح رسمي للمسابقات بحضور عدد من قيادات الأولمبياد الخاص المصري، والمدربين، وأولياء الأمور.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفقا للقدرة الرياضية والفئة العمرية والنوع ، وانتهت فعاليات اليوم بتتويج المشاركين ومنحهم ميداليات وشارات المراكز المختلفة .

الأولمبياد الطحاوي استاد القاهرة

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