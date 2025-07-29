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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب منتخب مصر يناقش رسالة الدكتوراه في جراحة العظام

أحمد أبو عبلة يتم مناقشة رسالة الدكتوراه في جراحة العظام
أحمد أبو عبلة يتم مناقشة رسالة الدكتوراه في جراحة العظام
إسراء أشرف

أتم  الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب منتخب مصر للشباب الحالي، وطبيب الأهلي السابق، مناقشة رسالة الدكتوراه في جراحة العظام من كلية الطب جامعة القاهرة، وذلك بعد مناقشة علمية جرت صباح اليوم الثلاثاء بقسم العظام بمستشفى القصر العيني، في وجود الأسرة بجانب الحضور الأكاديمي المميز من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال جراحة العظام، وحملت الرسالة عنوان: “النتيجة السريرية قصيرة الأجل لاستخدام تقنية سلسلة المحفظة بالمنظار لعدم الاستقرار الأمامي للكتف”

وناقشت الرسالة إحدى التقنيات الحديثة في مجال جراحات الكتف، حيث تناولت الفاعلية السريرية لتقنية «سلسلة المحفظة» بالمنظار لعلاج حالات عدم الاستقرار الأمامي للكتف، ومدى نجاحها على المدى القصير تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أحمد، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والأستاذ الدكتور مصطفى رأفت محمود حافظ، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد السلام جمعة، مدرس جراحة العظام بطب القاهرة.


وضمت لجنة المناقشة والحكم كل من الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة عن المشرفين، و الأستاذ الدكتور خالد عبد السلام شهيب، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور أحمد هاني خاطر، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس مناقشًا خارجيًا.

وحظيت الرسالة بإشادة كبيرة من أعضاء اللجنة، لما قدمته من إضافة علمية متميزة في مجال جراحات الكتف باستخدام المنظار.

أحمد أبو عبلة طبيب منتخب مصر للشباب الدكتور أحمد أبو عبلة

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