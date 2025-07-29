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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق بشأن التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق بشأن التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان
تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق بشأن التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان
علا محمد

علق ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق على إمكاينة التنسيق بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول وحلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.


وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لن يحدث تنسيق بين الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والثاني، مفيش تنسيق هيحصل دي ناس بتضحك على نفسها".


وأضاف: "لا الكابتن حلمي طولان، هيقعج مع حسام حسن، ولا حسام هيقعد مع الكابتن حلمي ، و حسام وحلمي طولان، مش هيقعدوا مع بعض ولو في لعيب تألق مع منتخب مصر الثاني، مش هياخوا حسام حسن".

شهدت أزمة لاعبى النادي الأهلى الدوليين المنضمين لصفوف منتخب مصر الأول فى المعسكر القادم انفراجه بعد فترة من التوتر بين الطرفين.

وشهدت الأزمة، انفراجة بعد قيام محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر بابلاغ مسئولي النادي الأهلي بعودة رباعى الأهلي الى صفوف الفريق عقب مباراة منتخب مصر مع أثيوبيا المقرر لها الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق إمكاينة التنسيق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر

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