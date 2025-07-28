منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم 3×3

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، صباح غدٍ، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا، للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ينظمها الاتحاد الدولي IWBF، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2025.

تأتي هذه المشاركة في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد عالميًا برياضة السلة على الكراسي المتحركة وتطورها الكبير.

بعثة المنتخب

يرأس البعثة عادل شريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويشغل منصب مدير البعثة المهندس عمرو صادق، المدير التنفيذي للاتحاد.

وتضم البعثة عددًا من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، وهم:

أشرف أبوزيد محمد عمار

توبة نجدي محمود عيسى

مجدي طلعت عبده عباس

محمد فرج جمعة عبدالعزيز

قرعة البطولة

أسفرت قرعة بطولة العالم 3×3 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة (أ)، والتي تضم منتخبات:

بريطانيا

ماليزيا

بولندا

كرواتيا

وتُعد البطولة واحدة من أقوى المنافسات في اللعبة، حيث تشهد مشاركة منتخبات عالمية تعتمد على السرعة، التكتيك، والمهارة العالية، مع استخدام أحدث الكراسي المتحركة التي تمثل عنصرًا حاسمًا في الأداء.

الاستعداد الفني والتكتيكي

دخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا في مجمع صالات حسن مصطفى الرياضي بمدينة 6 أكتوبر، بقيادة المدير الفني أيمن غنيم، والمدرب المساعد أحمد فاروق، حيث خاض اللاعبون تدريبات صباحية ومسائية داخل صالتي "حسن مصطفى" و"الشباب والرياضة".

وتركزت التدريبات على:

تطوير الأداء التكتيكي والبدني

تعزيز الانسجام بين اللاعبين

إعداد الفريق نفسيًا وفنيًا لمواجهة منافسين أقوياء

وأكد الجهاز الفني أن المنافسة ستكون شديدة، إلا أن لديهم ثقة كاملة في قدرة المنتخب على الظهور بمستوى مشرّف يليق باسم مصر.

خطوة تاريخية للرياضة البارالمبية المصرية

تُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمنتخب في بطولة عالمية مفتوحة بنظام 3×3، وتُمثّل لحظة مفصلية في مسيرة الرياضة البارالمبية المصرية، حيث يتطلع الفريق لتقديم أداء استثنائي يعكس العزيمة والانضباط والروح الوطنية التي يتحلى بها اللاعبون.