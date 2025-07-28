الجماهير تحتفل بسيدات إنجلترا بعد الفوز بأمم أوروبا للمرة الثانية تواليا

استقبلت الجماهير الإنجليزية السيدات بحفاوة بالغة لدى عودتهن إلى ديارهن يوم الاثنين عقب فوزهن ببطولة أوروبا للسيدات.

دافعت إنجلترا بنجاح عن لقبها بفوزها على إسبانيا، بطلة العالم، بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في بازل، سويسرا، يوم الأحد.

بعد أن أصبح الفريق أول فريق إنجليزي يفوز ببطولة كبرى خارج أرضه، غادر فندق إقامته في زيورخ صباح الاثنين، حيث رافقت قائدته ليا ويليامسون الكأس بعناية إلى الحافلة.

بعد قرابة شهر من المنافسة في سويسرا، هبطت طائرة الفريق، التي تحمل شعار "الوطن"، في مطار ساوثيند في جنوب شرق إنجلترا.

كانت ويليامسون، حاملة الكأس، أول من نزل من الطائرة برفقة المدربة سارينا ويجمان. واصطفت الحشود خارج المطار للترحيب بالفريق.

من المقرر أن يحتفل السيدات بفوزهن بحفل استقبال في داونينج ستريت في وقت لاحق من يوم الاثنين. وتستمر الاحتفالات يوم الثلاثاء بموكب حافلات مكشوفة في وسط لندن، وتنتهي بحفل أمام قصر باكنغهام.