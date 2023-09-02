خاص .. انفراجة في أزمة المنتخب والأهلي.. وغرابة يبلغ الأحمر بالقرار النهائي

شهدت أزمة لاعبى النادي الأهلى الدوليين المنضمين لصفوف منتخب مصر الأول فى المعسكر القادم انفراجه بعد فترة من التوتر بين الطرفين.

وشهدت الأزمة، انفراجة بعد قيام محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر بابلاغ مسئولي النادي الأهلي بعودة رباعى الأهلي الى صفوف الفريق عقب مباراة منتخب مصر مع أثيوبيا المقرر لها الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان البرتغالى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر قد ضم 4 لاعبين من النادي الأهلي وهم محمد الشناوى ومحمد هانى ومراون عطية و محمد عبد المنعم .

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي لـ " صدى البلد " أن محمد غرابة ادارى المنتخب أبلغ الجهاز الفنى للأهلي بعودة رباعى الفريق بعد الانتهاء مباشرة من مباراة أثيوبيا وعدم الانتظار لخوض المباراة الودية التى يخوضها المنتخب أمام نظيره التونسى يوم 12 سبتمبر الجاري .

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين فى ظل رغبة الأهلي فى عودة لاعبيه سريعا من أجل الاستعداد للمباراة المهمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الافريقى الذى تحدد له يوم 15 سبتمبر الجارى فى السعودية.