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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الأهلي

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إمكانية إرسال عرض رسمي من الزمالك إلى الأهلي لضم أحمد عبد القادر

و كتب أحمد حسن: مصدر: فكرة إرسال عرض رسمي من الزمالك إلى الأهلي لضم أحمد عبد القادر مستبعدة.

في نفس السياق تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل اللاعب أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أحمد عبدالقادر عاوز يلعب، فإذا مش هيلعب هيمشي، هو شايف القصة بقي فيها تريزيجيه وبن شرقي وحسين الشحات وطاهر وزيزو، فيها دوشة وكلهم لعيبة تقال جداً، وأنا مقتنع إن أحمد عبدالقادر لعيب حريف ولعيب فارق جداً وإمكانياته رائعة وكل حاجة، بس أي لعيب في الدنيا عاوز يلعب، يحب أنه يلعب ويبقي أساسي في الفرقة، هذا حقه تماما".

وأضاف :"اللاعب رفض بعض العروض المحلية، بينما تراجع نادي الحزم السعودي عن التفاوض، مؤكداً أن رغبة عبدالقادر تميل إلى الانتقال للزمالك، كونه نادياً جماهيرياً ومنافساً قوياً، موضحاً: "الأهلي عرض قاله عندنا نادي كذا وكذا في مصر قالهم لا، وبعد كده تراجع الحزم السعودي في كلامه مرة أخري، كل المعطيات بتقول إن أحمد عبدالقادر عاوز الزمالك، أكثر الفرق شعبية بعد الأهلي وفريق منافس قوي، فهو عاوز يلعب، وعاوز فريق جماهيري".

وختم : "أحمد عبدالقادر أصدر بيانا محترما جداً قال يجماعة أنا ملتزم وعندي تعاقد، هو نهاية عقده مع الأهلي هذا الموسم، ايه اللي هيحصل الفترة القادة هينتظم في المران، جاله عرض عجبه سواء داخل مصر أو خارج مصر هيمشي، مجلوش هيتمرن مع الفريق وهيخش في المنافسة".

احمد عبد القادر احمد حسن صفقات الزمالك

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