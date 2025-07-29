قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ساعات الليل | إعلان عاجل من الكهرباء بشأن أزمة التيار بالجيزة
مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
اصطدم بالرصيف.. السكة الحديد: تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية
بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
موصّياني على كدا | إعلامي شهير يكشف تطورا مثيرا في حالة أنغام الصحية
شهادة جندي أمريكي خدم بغزة: أمير مشى 12 كيلومترا ليحصل على عدس.. فتلقى رصاصة
مقتل 17 نزيلا في قصف روسي على سجن بزابوريجيا الأوكرانية
الحالة حرجة | دخول لطفي لبيب المستشفى للمرة الثانية .. خاص
حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
خالد عبد العزيز يوجّه دعوة رسمية للإعلاميين الرياضيين لهذا السبب
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري
رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يجدد عقد حارسه سفين أولريتش

سفين أولريتش
سفين أولريتش
محمد السعيد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارس مرماه سفين أولريتش، لمدة موسم واحد.

وقال النادي الألماني في بيان: “جدد بايرن ميونخ عقد حارس المرمى سفين أولريتش لمدة عام واحد حتى صيف عام 2026”.

وصل حارس المرمى البالغ من العمر 36 عامًا إلى ميونخ قادمًا من نادي شتوتجارت في عام 2015.

 في عام 2020، انتقل إلى نادي هامبورج لمدة موسم واحد قبل العودة إلى أبطال الدوري الألماني القياسي.

تعليق ماكس إيبرل

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية : “سفين أولريتش مثالٌ يُحتذى به فهو يُفي بوعوده بكل معنى الكلمة، شخصياتٌ مثله تُفيد أي فريق، نحن سعداء بأنه سيقضي موسمًا آخر معنا".

وخاض أولريتش 103 مباريات رسمية مع بايرن ميونخ حتى الآن، وفاز بالدوري الألماني تسع مرات، وكأس ألمانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الألماني ست مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة لكل منهما.

بايرن ميونخ سفين أولريتش شتوتجارت ل ماكس إيبرل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

كابلات الكهرباء

فيديو.. بدء مد كابلات الخط الاحتياطى بمحطة جزيرة الذهب

بنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر

هواوى

في قمة شمال إفريقيا 2025 .. هواوي تؤكد التزامها بتمكين المواهب الإفريقية

بالصور

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

علامات الحزن تظهر على لطيفة أثناء تقديم واجب العزاء فى زياد الرحباني

لطيفة
لطيفة
لطيفة

رغم تخفيضات الأسعار.. تكدس سيارات كورفيت Z06 داخل المعارض

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد