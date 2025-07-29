رسميا.. بايرن ميونخ يجدد عقد حارسه سفين أولريتش

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارس مرماه سفين أولريتش، لمدة موسم واحد.

وقال النادي الألماني في بيان: “جدد بايرن ميونخ عقد حارس المرمى سفين أولريتش لمدة عام واحد حتى صيف عام 2026”.

وصل حارس المرمى البالغ من العمر 36 عامًا إلى ميونخ قادمًا من نادي شتوتجارت في عام 2015.

في عام 2020، انتقل إلى نادي هامبورج لمدة موسم واحد قبل العودة إلى أبطال الدوري الألماني القياسي.

تعليق ماكس إيبرل

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية : “سفين أولريتش مثالٌ يُحتذى به فهو يُفي بوعوده بكل معنى الكلمة، شخصياتٌ مثله تُفيد أي فريق، نحن سعداء بأنه سيقضي موسمًا آخر معنا".

وخاض أولريتش 103 مباريات رسمية مع بايرن ميونخ حتى الآن، وفاز بالدوري الألماني تسع مرات، وكأس ألمانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الألماني ست مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة لكل منهما.