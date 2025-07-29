فريق رجال تنس الأهلي يفوز على صيد أكتوبر في بطولة الدوري

فاز فريق رجال التنس بالنادي الأهلي على صيد أكتوبر بنتيجة 8-1، في المنافسات التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم، في أولى مواجهات الفريق ببطولة الدوري العام.

أقيمت المباريات على مجمع ملاعب الأهلي بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا مميزًا للغاية في منافسات الفردي والزوجي، وحسم اللقاء عن جدارة واستحقاق.

ويلتقي «رجال تنس الأهلي» غدًا مع سموحة في التاسعة صباحًا على مجمع ملاعب النادي بالجزيرة. ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.