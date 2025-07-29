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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصارعة الذراعين تحصد 14 ميدالية في بطولة إفريقيا بنيجيريا

منتخب مصر لمصارعة الذراعين
منتخب مصر لمصارعة الذراعين
محمد سمير

توج المنتخب المصري لمصارعة الذراعين بـ 14 ميدالية متنوعة في البطوله الأفريقيه التى أقيمت فى أبوجا بنيجيريا بمشاركة 16 دولة.

وحصد المنتخب المصري 14 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين وسط منافسه قوية بين الدول الأفريقية وخاصةً نيجيريا التي تخوض البطولة على ارضها.

وجاءت تفاصيل الميداليات كالتالي: 
توج عمر سعيد (55 كجم رجال) بميداليتين ذهبيتين، 
احرز اندريه جوزيف (65 كجم رجال) ميداليتين ذهبيتين، وتوج محمد حسني عبد الغني -حديدة- (80 كجم رجال) بميداليتين ذهبيتين، وفاز علي هاشم (70 كجم رجال) بميدالية ذهبية وميدالية فضية، وحقق عبد الرحمن يسري (90 كجم رجال) ميدالية برونزية، وفاز محمد عبد الرحمن عبد المعطي (110 كجم رجال) بميداليتين فضيتين.

كما حققت اللاعبة جودي احمد عبد الرؤوف الجنايني (50 كجم) ميدالية برونزية في منافسات الناشئات-18 سنة وميداليتين فضيتين في منافسات الكبار.

وفاز عمر سعيد بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لتحقيقه ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم بمولدوفا 2024، كما تم تكريم اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري كأفضل اتحاد افريقي حقق ميداليات في بطولة العالم بمولدوفا.

ويقود المنتخب المصري   لمصارعة الذراعين المدير الفني عادل عسال والمدرب ابراهيم حلمي، فيما يرأس البعثة دكتورة غادة عبد الحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ورافق البعثة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بصفته الدولية كنائب لرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس المنطقة الشمالية.

وأعرب اللواء محمود بركات عن سعادته بهذه النتائج التي تثبت سيطرة مصر على القارة الإفريقية حيث استطاع جميع لاعبي البعثة المصرية تحقيق ميداليات.

وأضاف بركات أن هذه الميداليات هي نتاج مجهود سنوات وتخطيط طويل الأمد من قبل الاتحاد المصري للقوة البدنية من خلال نشر اللعبة في مختلف أنحاء مصر لزيادة قاعدة اللاعبين ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

واختتم بركات تصريحاته موضحاً أن تألق ناشئي مصر جودي أحمد وعبد الرحمن يسري يؤكد أن  الاتحاد المصري يعمل بصورة علمية من أجل تعاقب الاجيال لاستمرار النتائج الإفريقية والعالمية.

المنتخب المصري لمصارعة الذراعين مصارعة الذراعين البطوله الأفريقيه أبوجا بنيجيريا 14 ميدالية متنوعة محمود بركات

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