القبض على صانعة المحتوى "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام وبث مقاطع مخالفة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "علياء قمرون"، والتي تُعرف أحيانًا بـ"علياء مناديل"، وذلك عقب ورود عدة بلاغات تتهمها بخدش الحياء العام، عبر بث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة للتحقيق في التهم الموجهة إليها.

وكانت البلوجر الشابة قد تصدرت حديث رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها عن تعرض حسابها على منصة "تيك توك" للاختراق، وسرقة آلاف الجنيهات من الأرباح التي حققتها من خلال خاصية "اللايفات" والداعمين.