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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

حمادة هلال
حمادة هلال

قال الفنان حمادة هلال إن مسلسل المداح 4 كان بمثابة تحدي كبير له ولجميع القائمين على العمل.

وأضاف حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” أن وجود جزء رابع من مسلسل المداح كانت فكرة مخرج العمل أحمد سمير ، وكان رد حمادة هلال أنه يجب طرح فكرة مختلفة بإضافة فنانين جدد للعمل مثل الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان حمزة العيلي والفنان دياب.

واستكمل حمادة هلال ، معلقًا: قبل كدة كان فى حاجات قوية وحاجات ضعيفة ونقط الضعف كانت بتجري ورا شيطان واحد بس فكرنا المرة دي أن إحنا هنغير الفكرة بوجود عنصر قوي واحد وكل أسبوع بنعرض فكرة جديدة ضمن الأحداث.

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ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما انضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.
 

أبطال الجزء الثالث من المداح

شارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

 

 

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