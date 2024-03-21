عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح أسطورة العودة الحلقة 12.. حمادة هلال يواجه الجن للمرة الثانية

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 12 تصاعد فى الأحداث، حيث تنكشف المزيد من خيوط الصراع بين الخير والشر، ممثلة في صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

مقام سيدي جعفر ورسالة غامضة

في الحلقة الـ12، يصل صابر المداح إلى مقام سيدي جعفر في واحة سيوة، حيث يجد رسالة غامضة تحذره من فتنة الـ40 يوما، مشيرا إلى أنه من قادة الحرب ضد قادة الجن.

الهروب من الخطر

يحاول الدكتور سامح (أيمن طعمة) وزوجته هبة (هلا السعيد) الهروب من بطش الدكتور سميح وكاسيا (مي سليم)، لكن هبة تفضل البقاء إلى جانب صابر المداح، والإنصات لتعليمات ونصائح الدكتور سميح معتقدة أنه الوحيد القادر على حمايتهما.

ويواجه "الدكتور سامح" ضغوطا من كاسيا لتسجيل فيديو يظهر مرض زوجته النفسي، لكنه يقاوم هذه الضغوط.

عودة زين إلى الحياة ومفاجأة جديدة

يفاجئنا المسلسل بعودة زين (محمد عز) بعد نجاته من موت محقق على يد حسن سلام (خالد سرحان)، ليخبره بأن هناك أشخاص دبروا لقتله ولكنه نجا منهم. 

يطلب الدكتور سميح من زين أن يستمر في إرعاب حسن وأنه عفريته، وعدم إخبار زوجته منال (دنيا عبدالعزيز) بأي شيء. 

اختفاء غامض

يقابل صابر المداح في المسجد "عم فاروق" الذي يبحث عن ابنه "سيد" المختفي منذ عام، يساعد صابر المداح "عم فاروق" في رحلة البحث عن ابنه، ليكتشف أنه محتجز في مكان مرعب.

ولكن يظهر تامر شلتوت لأم سيد ويخبرها أن لا تترك ابنها لهم، ويطلب منها قتل ابنها حتى لا يعثر عليه أحد بعدما منحها كيس أسود به ثعبان الكوبرا. 

صراع جديد بين المداح والجن

تنتهي الحلقة بوصول صابر المداح و"عم فاروق" إلى مكان احتجاز "سيد"، وينجح المداح في الدخول إلى المكان ويعثر على سيد ولكن فجأة تظهر أمه وتحاول قتله بالسكين بتحريض من "الجن موت" (حمزة العيلي) الذي ظهر بجانبها، لتبدأ أحداث معركة جديدة بين المداح والجن.

المداح أسطورة العودة حمادة هلال حمزة العيلي خالد سرحان مسلسل المداح أسطورة العودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

موعد صرف معاش أبريل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

مسلسل المداح 4 الحلقة 11.. الجن موت يهرب من حمادة هلال

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 10.. سمية الخشاب وسما إبراهيم تهربان من السجن|تفاصيل

مسلسل قلع الحجر الحلقة 10.. محمد رياض يقـ.تل عريس ابنة شقيقته

نشرة الفن.. اللحظات الأخيرة فى حياة زينة مطاوع.. انتقام مي عمر من أحمد زاهر وأروى

شريف سلامة يكشف سر موافقته على المشاركة فى مسلسل كامل العدد

فوز فيلم باص 22 بثاني جوائزه العالمية

بعد محاولة قتلها.. رد فعل مى عمر تجاه أحمد زاهر وأروى جودة

دينا الوديدي تحيي حفلا في الأوبرا .. السبت المقبل

ترشيحاتنا

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

سامح شكري: مصر تبذل كل ما بوسعها للحد من العمليات العسكرية بغزة

أوضاع كارثية.. سامح شكري: مقـ.تل 22 ألفا من النساء والأطفال بقطاع غزة

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

بلينكن عن التدخل البري في رفح: الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية

حفلة شوي وفطار جماعي في فناء مدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ