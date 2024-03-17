"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

وجه الفنان حسن عبد الفتاح رسالة إلى المنتجين والمخرجين حتى يهتموا بالفنانين الذين لم يتواجدوا على الساحة الفنية بكثرة.

وقال حسن عبد الفتاح خلال لقائه مع “صدي البلد” أن هناك الكثيرين من جيله مظلومين فنيًا رغم أعمالهم الناجحة مثل رضا إدريس وفتحي سعد ومنير مكرم .

واستكمل حسن عبد الفتاح ، معلقًا: بقول للمنتجين والمخرجين إن إحنا موجودين وأنا ليا أعمال كتير ناجحة ليه مكنش موجود فى موسم رمضان ممكن يكون رفض مني بس أبعتولي ويبقي ليا الفرصة أقول اه أو لا وأنا أغلب الوقت بشتغل خارج مصر ولكن لازم يكون هنا فى فرص عشان أبقي متواجد على الساحة الفنية دائمًا.

وعلى صعيد متصل ، كشف الفنان حسن عبد الفتاح عن مشاركته بعمل مسرحي جديد ضمن موسم الرياض بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال حسن عبد الفتاح أنه سيفتتح العرض الأول من المسرحية فى أول أيام عيد الفطر.

وعن كواليس العمل مع ياسمين عبد العزيز ، قال حسن عبد الفتاح أنه استمتع بالعمل مع ياسمين عبد العزيز وأنها ليست التجربة الفنية الأولي معها.

وعن العمل خارج مصر، أشاد الفنان حسن عبد الفتاح بالتعامل من حيث الاحترام والالتزام بالمواعيد والناحية المادية عكس ما يحدث هنا من سوء معاملة وعدم الإلتزام ، معلقًا: “حصلت وأنا بصور مسلسل الكبير أوي وبعد ما جهزت وقاعد مستني بالساعات وبعد ما زهقت مشيت بدون مقدمات وغيرت اللبس اللى كنت لابسه وأعتذرولي كتير لحد ما روحت تاني”.

وكان آخر أعمال الفنان حسن عبد الفتاح مسلسل إكس لانس بطولة الفنان نحمد سعد ، الذى شارك بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقبلها مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب.

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.وجه الفنان حسن عبد الفتاح رسالة إلى منتجي ومخرجي مصر بسبب قلة فرض أعماله الفنية .