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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

حسن عبد الفتاح
حسن عبد الفتاح

كشف الفنان حسن عبد الفتاح عن مشاركته بعمل مسرحي جديد ضمن موسم الرياض بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال حسن عبد الفتاح خلال لقائه مع “صدى البلد” ، أنه سيفتتح العرض الأول من المسرحية فى أول أيام عيد الفطر.

وعن كواليس العمل مع ياسمين عبد العزيز ، قال حسن عبد الفتاح أنه استمتع بالعمل مع ياسمين عبد العزيز وأنها ليست التجربة الفنية الأولي معها.

وعن العمل خارج مصر، أشاد الفنان حسن عبد الفتاح بالتعامل من حيث الاحترام والالتزام بالمواعيد والناحية المادية عكس ما يحدث هنا من سوء معاملة وعدم الإلتزام ، معلقًا: “حصلت وأنا بصور مسلسل الكبير أوي وبعد ما جهزت وقاعد مستني بالساعات وبعد ما زهقت مشيت بدون مقدمات وغيرت اللبس اللى كنت لابسه وأعتذرولي كتير لحد ما روحت تاني”.

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وعلى صعيد آخر، قال الفنان حسن عبد الفتاح أن نقابة المهن التمثيلية لا تساعد الفنانين فى إيجاد فرص فنية لهما ، بل فقط تحمينا.

وأضاف حسن عبد الفتاح ، قائلًا ، أن نقابة المهن التمثيلية فقط تحمي أى فنان من التعرض للأذى لكن لا تساعد فى العمل ، معلقًا: دكتور أشرف زكي قال الكلام دا كتير أن النقابة مش بتشغل حد الفنان هو اللى لازم يدور ويسعى ويحفر فى الأرض عشان يلاقي الشغل.

واستكمل حسن عبد الفتاح حديثه ، قائلًا: الفن أصبح معتمد على الشلالية ، ونشاهد نفس شلة النجوم كل عام فى جميع المسلسلات ، وأصبحوا دخلاء.

وقال حسن عبد الفتاح أنه لا يطلب العمل مطلقًا، بل فقط يتواصل مع المخرجين والمنتجين الذى تعاون معهم سابقًا ، معلقًا: بطلب الشغل بشياكة بكلم الفنانين والمخرجين فى المناسبات أو أباركلهم على أعمالهم وبالتالي يفتكروني فى أعمالهم الجاية.

وعن الأدوار التى يتمنى أن يجسدها خلال الفترة القادمة، قال حسن عبد الفتاح أنه يتمني تجسيد أدوار الشر والأدوار الدرامية مثل ما قدم فى مسلسل دموع فى حضن الجبل.

وكان آخر أعمال الفنان حسن عبد الفتاح مسلسل إكس لانس بطولة الفنان نحمد سعد ، الذى شارك بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقبلها مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب.

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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