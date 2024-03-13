حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

قال الفنان حسن عبد الفتاح أن نقابة المهن التمثيلية لا تساعد الفنانين فى إيجاد فرص فنية لهما ، بل فقط تحمينا.

وأضاف حسن عبد الفتاح خلال لقائه فى “صدي البلد”: أن نقابة المهن التمثيلية فقط تحمي أى فنان من التعرض للأذى لكن لا تساعد فى العمل ، معلقًا: دكتور أشرف ذكي قال الكلام دا كتير أن النقابة مش بتشغل حد الفنان هو اللى لازم يدور ويسعي ويحفر فى الأرض عشان يلاقي الشغل.

وأستكمل حسن عبد الفتاح حديثه ، قائلًا: الفن أصبح معتمد على الشلالية ، ونشاهد نفس شلة النجوم كل عام فى جميع المسلسلات ، وأصبحوا دخلاء .

وقال حسن عبد الفتاح أنه لا يطلب العمل مطلقًا، بل فقط يتواصل مع المخرجين والمنتجين الذى تعاون معهم سابقًا ، معلقًا: بطلب الشغل بشياكة بكلم الفنانين والمخرجين فى المناسبات أو أباركلهم على أعمالهم وبالتالي يفتكروني فى أعمالهم الجاية.

وعن الأدوار التى يتمني أن يجسدها خلال الفترة القادمة، قال حسن عبد الفتاح أنه يتمني تجسيد أدوار الشر والأدوار الدرامية مثل ما قدم فى مسلسل دموع فى حضن الجبل .

وعلى صعيد أخر ، تحدث الفنان حسن عبد الفتاح عن كواليس أول تعاون بينه وبين الزعيم عادل إمام فى مسرحية “الزعيم”.

وقال الفنان حسن عبد الفتاح ، أنه تفاجأ عندما تم دعوته للعمل لأول مرة مع الزعيم عادل إمام ، وذهب ليحضر النص سريعًا قبل العرض ، وجاء ترشيحه من خلال الزعيم نفسه والمخرج شريف عرفة .

وأضاف حسن عبد الفتاح أنه كان يشعر برهبة شديدة فى أول تعاون بينه وبين الزعيم عادل إمام ، معلقًا: أول يوم قدام الزعيم عادل إمام كنت مرعوب وحاولت أحفظ قد ما أقدر ، والحمدلله تعاونت مع الزعيم فى أعمال كتير بعد كدة فى أفلام زى بوبوس ، حسن ومرقص وأعمال كتير.

وكان أخر أعمال الفنان حسن عبد الفتاح هو مسلسل إكس لانس بطولة الفنان نحمد سعد ، الذى شارك بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقبلها مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب .

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.