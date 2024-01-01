في عيد ميلاده.. سر غياب حسن عبد الفتاح عن الوسط الفني

يحتفل اليوم، الإثنين 1 يناير الفنان حسن عبد الفتاح، بعيد ميلاده الـ 59، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1965، وقدم عددا من أدوار الوسط البارزة.

مسيرة حسن عبد الفتاح

قبل عامين، قال الفنان حسن عبد الفتاح، إن بداياته الفنية كانت مع الفنان محمد صبحي ، مضيفا:" كنت غاوي الغناء قبل التمثيل وبدأت اتجه نحو التمثيل ".

وأضاف حسن عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الفنان محمد صبحي نزل إعلان وطلب وجوه جديدة للتمثيل وذهبت لمكان تجارب أداء الفنان محمد صبحي".

وتابع حسن عبد الفتاح :" تقدم 1300 واحد للانضمام لفرقة محمد صبحي ونجح حوالي 40 واحد، وقدمت مشهدا تمثيليا وقمت بالغناء أمام محمد صبحي وعملت معه مسرحية بالعربي الفصيح ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :" كان من ضمن هذه الفرقة منى زكي وماجد الكدواني وفتحي عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين"، مضيفا:" انا مش خريج معهد فنون مسرحية ودخلت تعلمت الفن والتمثيل عن طريق الفنان محمد صبحي".

ولفت حسن عبد الفتاح :" اتعلمت المسرح بشكل كامل وكان الفنان محمد صبحي مدرسة تعلمنا منه الكثير في المسرح "، مضيفا:" دخلت أكاديمية الفنان محمد صبحي 9 شهور من أجل إعدادي كممثل".

وتابع حسن عبد الفتاح :" تعرفت على الفنان محمد سعد وأصبح صديقا لي وشاركته في العديد من الأفلام التي كان يقوم ببطولتها، وبدأت معه في فيلم "اللي بالي بالك"، مضيفا:": لا صلة قرابة بيني وبين الفنان محمد سعد ".



سر غياب حسن عبد الفتاح

وفي مارس 2023، كشف الفنان حسن عبد الفتاح تفاصيل شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه في مصر.

وقال حسن عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" في أوقات كثيرة محدش بيطلبني في شغل في مصر، لكن لما بيطلبني حد في السعودية او الأردن او تركيا بسافر للمشاركة في الأعمال الفنية هناك".

وأضاف حسن عبد الفتاح :" بصور مع الفنان محمد سعد في مسلسل الإكس لانس المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :" قبل مشاركتي في مسلسل الإكس لانس شاركت في مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب ".