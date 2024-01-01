عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاده.. سر غياب حسن عبد الفتاح عن الوسط الفني

حسن عبد الفتاح
حسن عبد الفتاح

يحتفل اليوم، الإثنين 1 يناير الفنان حسن عبد الفتاح، بعيد ميلاده الـ 59، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1965، وقدم عددا من أدوار الوسط البارزة.

مسيرة حسن عبد الفتاح

قبل عامين، قال الفنان حسن عبد الفتاح، إن بداياته الفنية كانت مع الفنان محمد صبحي ، مضيفا:" كنت غاوي  الغناء قبل التمثيل وبدأت اتجه نحو التمثيل ".

وأضاف حسن عبد الفتاح  في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الفنان محمد صبحي نزل إعلان وطلب وجوه جديدة للتمثيل وذهبت لمكان تجارب أداء الفنان محمد صبحي".

وتابع حسن عبد الفتاح :" تقدم 1300 واحد للانضمام لفرقة محمد صبحي  ونجح حوالي 40 واحد،  وقدمت مشهدا تمثيليا وقمت بالغناء أمام محمد صبحي وعملت معه مسرحية بالعربي الفصيح ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :"  كان من ضمن هذه الفرقة منى زكي وماجد الكدواني وفتحي عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين"، مضيفا:" انا مش خريج معهد فنون مسرحية  ودخلت تعلمت الفن والتمثيل  عن طريق الفنان محمد صبحي".

ولفت حسن عبد الفتاح :" اتعلمت المسرح بشكل كامل وكان الفنان محمد صبحي  مدرسة تعلمنا منه الكثير في المسرح "، مضيفا:"  دخلت أكاديمية الفنان محمد صبحي 9 شهور من أجل إعدادي كممثل".

وتابع حسن عبد الفتاح :"  تعرفت على الفنان محمد سعد وأصبح صديقا لي وشاركته في العديد من الأفلام التي كان يقوم ببطولتها، وبدأت معه في فيلم "اللي بالي بالك"، مضيفا:": لا صلة قرابة بيني وبين الفنان محمد سعد ".

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

أخبار الفن.. أسما إبراهيم ترد على غضب منة شلبى.. رسالة حميد الشاعرى النارية للاعب الأهلى.. فنانة ترضى بالقبلات وترفض العرى

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

في ذكرى ميلادها.. قصة زواج ناهد شريف سرا وهروبها من أهلها


سر غياب حسن عبد الفتاح  

وفي مارس 2023، كشف  الفنان حسن عبد الفتاح تفاصيل شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه في مصر.

وقال  حسن عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  في أوقات كثيرة محدش بيطلبني في شغل في مصر، لكن لما بيطلبني حد في السعودية او الأردن او تركيا  بسافر للمشاركة في الأعمال الفنية هناك".

وأضاف حسن عبد الفتاح :"  بصور مع الفنان محمد سعد في مسلسل الإكس لانس المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :"  قبل مشاركتي في مسلسل الإكس لانس  شاركت في مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب ".

حسن عبد الفتاح الفنان حسن عبد الفتاح ميلاد حسن عبد الفتاح عيد ميلاد حسن عبد الفتاح أعمال حسن عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

أبو عبيدة يعلن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

ترشيحاتنا

تحت التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي

الرئيس السيسي يهنئ البرهان بذكرى استقلال السودان

صلاة التوبة .. ابدأ بها العام الجديد وامسح ذنوبك في دقيقتين

انتهاء التسليم والتسلم .. اجتماع بين وزير الرياضة وإدريس لمناقشة الاستعداد للأولمبياد

استفزاز واضح.. روسيا ترد على التدخل الأمريكي في شئونها الداخلية

راح يفركش الخطوبة رجع ميت| ماذا حدث لشاب المنيا ليلة رأس السنة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

بها صورته يرتدى تاجا.. قلادة محمود الليثى الذهبية تثير ضجة برأس السنة

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ