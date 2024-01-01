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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. قصة زواج ناهد شريف سرا وهروبها من أهلها

ناهد شريف
ناهد شريف

تحل اليوم الإثنين 1 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة ناهد شريف، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1942 بمحافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في 7 أبريل عام 1981، عن عمر يناهز 39 عامًا.

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حياة ناهد شريف

الاسم الحقيقي لـ ناهد شريف، هو سميحة زكي النيال، وهي من مواليد 1 يناير عام 1942 بقرية الواسطى بمحافظة بني سويف، تفجرت أنوثتها مبكرا ما جعل والديها يقرران زواجها كعادة عائلات القري والاقاليم، وفي يوم عرسها رحلت والدتها لتعيش كسيرة النفس ولم يكتمل الفرح، وفي هذه الحالة يكون الاب هو المسئول عن بناته مسئولية كاملة وضاق بها الحال ولم تتحمل تحكمات والدها.

عانت «الشريف» كثيرا في طفولتها، الأمر الذي جعلها تصر على الخروج من حزنها وحالتها النفسية المتدهورة وتتجه لعالم الشهرة والأضواء؛ ليتحول اسمها إلى ناهد شريف، حيث انطلقت إلى سماء الفن بمساعدة المخرج الراحل حسين حلمي المهندس، وتزوجها وبدأ يتبنى موهبتها الفنية.

زواج ناهد الشريف

ولفتت ناهد الشريف، نظر كمال الشناوي الذي وجد فيها فتاة يانعة مرحة تشيع البهجة اينما حلت، وجد في عينيها حبا واعجابا، تبادلا معا هذا الشعور الجارف، اعترفت له هي اولا بحبها، واذا به يطلبها للزواج بشرط أن يكون سريا لانه متزوج، ولحبها الشديد وتعلقها به وافقت لتصبح زوجة في السر 6 سنوات. 

أعمال ناهد الشريف

اشتهرت ناهد شريف، بتقديم أدوار الإغراء والإثارة على مدار مشوارها الفني القصير والذي انتهي عام 1981 عن عمر ناهز الـ 36 عاما، حيث قدمت خلال مشوارها أعمالا فنية جريئة وصلت لقمتها.

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