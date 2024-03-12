حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تحدث الفنان حسن عبد الفتاح عن كواليس أول تعاون بينه وبين الزعيم عادل إمام فى مسرحية “الزعيم”.

وقال الفنان حسن عبد الفتاح خلال لقائه فى صدي البلد ، أنه تفاجأ عندما تم دعوته للعمل لأول مرة مع الزعيم عادل إمام ، وذهب ليحضر النص سريعًا قبل العرض ، وجاء ترشيحه من خلال الزعيم نفسه والمخرج شريف عرفة .

وأضاف حسن عبد الفتاح أنه كان يشعر برهبة شديدة فى أول تعاون بينه وبين الزعيم عادل إمام ، معلقًا: أول يوم قدام الزعيم عادل إمام كنت مرعوب وحاولت أحفظ قد ما أقدر ، والحمدلله تعاونت مع الزعيم فى أعمال كتير بعد كدة فى أفلام زى بوبوس ، حسن ومرقص وأعمال كتير.

وعن كواليس الأعمال الذى شارك فيها سابقًا ، قال حسن عبد الفتاح: أن هناك فنانين لا يريد لأن يتعاون معهم مجددًا بسبب حذف مشاهد له دون وجه حق ، لذلك لم يكرر معهما تجربة التمثيل مرة أخري.

وكان أخر أعمال الفنان حسن عبد الفتاح هو مسلسل إكس لانس بطولة الفنان نحمد سعد ، الذى شارك بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقبلها مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب .

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.