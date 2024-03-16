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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهو يستخدم السبحة الخاصة به.

ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “سبحة الانسان الأجمل والأطيب الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وأفتخر وواحشني يا أبي .. تقبل الله منا ومنكم رمضان كريم”.

حل الفنان أحمد الفيشاوي،  ضيفا على  الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة " الحياة ".

وقال أحمد الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

 وتابع أحمد الفيشاوي :" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كاناو بيرسموا على جسمهم ".

 وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكور شعبي وأي تاتو أنا عمله مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

وأكمل: "مواعيد تصوير الفيلم لم تتوافق مع مواعيدي وبالتالي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم "، مضيفا: "لم أنسحب بسبب نجومية أي بطل من ابطال الفيلم على حسابي ".

وتابع الفيشاوي: "أنا راضي عن مشاركتي في فيلم عادل مش عادل والمنتج راضي عن إيرادات الفيلم".

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وشارك الفنان أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الصوره برفقة الفنانه مي سليم ونالت الصورة إعجاب الجمهور

وعلق الفيشاوي علي الصوره قائلا:"صور زفاف حسن وملك من فيلم بنقدر ظروفك هنستناكوا في عيد الفطر المبارك إن شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي ورمضان كريم ".

وتم التصوير في عدة مناطق متفرقة بشوارع أكتوبر، حيث جمعت المشاهد الأخيرة النجوم أحمد الفيشاوي ومحمد محمود وإبرام سمير تحت قيادة المخرج أيمن مكرم.

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

 

"بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء،ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري،ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

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