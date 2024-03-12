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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهرب من المخدرات وبروح لدكتور نفسي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

حل الفنان أحمد الفيشاوي،  ضيفا على  الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة " الحياة ".

 

أحمد الفيشاوي: عندي دكتور نفسي وبروحله منذ 1997

أحمد الفيشاوي: بهرب من الشرب والمخدرات

 

مقتنع بالتاتو 

وقال أحمد الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

 

 وتابع أحمد الفيشاوي :" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كاناو بيرسموا على جسمهم ".

 

 وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكور شعبي وأي تاتو أنا عمله مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

 

ولاد رزق 3 

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

 

وأكمل: "مواعيد تصوير الفيلم لم تتوافق مع مواعيدي وبالتالي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم "، مضيفا: "لم أنسحب بسبب نجومية أي بطل من ابطال الفيلم على حسابي ".

 

وتابع الفيشاوي: "أنا راضي عن مشاركتي في فيلم عادل مش عادل والمنتج راضي عن إيرادات الفيلم".

 

بهرب من الشرب والمخدرات 

قال أحمد الفيشاوي: "كل سنة يزداد حبي للسينما وصناعتها والدراما، وأبويا كان بيقولي على طول إنت مش ملك نفسك إنت بتاع الناس كلها".

 

تابع أحمد الفيشاوي:" انا عايز أعمل أفلام حلوة وعايز أكون مخرج لأعمال فنية في المستقبل".

 

أكمل أحمد الفيشاوي:" انا بهرب من الشرب والمخدرات من زمان  وببعد عنه بأميال وهذا الأمر مستمر عليه منذ 7 سنوات وحتى الآن، مضيفا:" أنا عندي 43 سنة ولازم اهتم بصحتي ولازم أركز في عملي".

 

بروح لدكتور نفسي 

وقال الفيشاوي:" لما بدأت أمثل في عام 2000 طلبت من أبويا يعلمني طريقة التمثيل وقالي لازم تلتزم بالصدق في التمثيل، لأنك عارف إن الكلام اللي بتقوله أثناء التمثيل ممكن يكون ضد مبادئك ومعتقداتك ولازم تصدق أي شخصية تقوم بتقديمها ".

 

وأضاف :" أنا عندي دكتور نفسي بروحله منذ 1997 ويقدم لي علاج نفسي وأذهب له في الكثير من الأحوال ".

 

وتابع الفيشاوي:" لو أنا عند طبيب نفسي هدعي ربنا وأقول يارب احرق كل الناس اللي بيقتلوا الأطفال والنساء في الشوارع والمنازل في مناطق كثيرة بالعالم ".

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