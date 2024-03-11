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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الفيشاوي: عندي دكتور نفسي وبروحله منذ 1997

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

حل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفا على  الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "على المسرح" المذاع على قناة " الحياة".

 

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وقال الفيشاوي:" لما بدأت أمثل في عام 2000 طلبت من أبويا يعلمني طريقة التمثيل وقالي لازم تلتزم بالصدق في التمثيل، لأنك عارف إن الكلام اللي بتقوله أثناء التمثيل ممكن يكون ضد مبادئك ومعتقداتك ولازم تصدق أي شخصية تقوم بتقديمها ".

وأضاف :" أنا عندي دكتور نفسي بروحله منذ 1997 ويقدم لي علاج نفسي وأذهب له في الكثير من الأحوال ".

وتابع الفيشاوي:" لو أنا عند طبيب نفسي هدعي ربنا وأقول يارب احرق كل الناس اللي بيقتلوا الأطفال والنساء في الشوارع والمنازل في مناطق كثيرة بالعالم ".

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