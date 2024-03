مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر، بأن ياسر جلال (شهريار) يبحث عن فتاة ليتزوجها ويسأل خادمه (محمد التاجي) عن سبب تأخره فى إيجاد الفتاة المناسبة بعد أن تخلص من جميع الفتيات التى تزوجهم من قبل على يد (مسرور السياف) ، ليؤكد له أنه لا يوجد فتيات فى سن الزواج فى البلد ولكنه يسأله على بناته (دنيا زاد وشهرزاد) ليتزوج من بينهما.

شهرزاد (ياسمين رئيس) تطلب من والدها أنها تقبل الزواج من الملك شهريار (ياسر جلال) وأنها ستخلصه من العقدة التى يمتلكها وأنه لن يقتلها، وتذهب إليه لتحكي له قصة (جودر ابن عمر المصري) لتصرف إنتباهه عن قتلها قبل مطلع الفجر.

وتبدأ القصة بولادة فاطمة (أيتن عامر) ويقرر والده عمر (محمود البزاوي) أن يسميه جودر، وعند استكمال شهرزاد (ياسمين رئيس) الحكاية ، جاء مسرور السياف (أحمد فتحي) لينهي حياتها ولكن يطلب منه الملك شهريار (ياسر الجلال) أن يتركها لليوم الثاني لأنه يريد سماع الحدوتة.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعه العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.