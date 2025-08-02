بيلعب شطرنج.. النائب محمد أبو العينين يكشف عن هواياته الرياضية وانتمائه الكروي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن فريق سيراميكا كليوباترا قوي واللاعبون لديهم انتماء للفريق، وهم في تطور ملحوظ، متابعا: الفريق يستحق أن يكون في المربع الذهبي.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن قانون الرياضة الجديد يساهم في تشجيع الاستثمار في الرياضة ومتابعة المنظومة الرياضية، كما أنه يراعي منظومة الشباب ويقدم حوافز للطلاب في الجامعات والمدارس.

الهوايات الرياضية

وأوضح:" انا طول عمري رياضي وكنت بلعب كرة قدم وتنس وشطرنج ومصارعة، عمري ما كنت زملكاوي وطول عمري أهلاوي".