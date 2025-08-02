النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس استثمار كليوباترا في قطاع البترول

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مجموعة كليوباترا القابضة تستعد للدخول إلى قطاع البترول، مشيرا إلى أن الثروة المعدنية في مصر تمثل كنزا كبيرا، وحان الوقت لاستثماره بالشكل الأمثل.

وأوضح أبو العينين، خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن المجموعة تقدمت بطلبات للاستثمار في عدد من الحقول البترولية، إلا أنه لم يتم حتى الآن بدء عمليات التنقيب في أي حقل محدد، مؤكدًا أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حاليًا ، لتقييم عدد من المواقع التي تحتوي على آبار بترول.

وأضاف أن كليوباترا القابضة قامت بتأسيس شركة متخصصة للعمل في مجال البترول والطاقة، على أن تزاول أنشطتها داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالخارج ، يتم مناقشتها حاليًا مع شركاء دوليين.

تنوع الاستثمارات

وأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أن تنويع الاستثمارات يعد أحد الأسس التي تعتمدها المجموعة في خططها المستقبلية، حيث يساهم في تحقيق التوازن المالي ويتيح تعويض الخسائر في حال تعثر أحد المشروعات، من خلال الأرباح المحققة من أنشطة أخرى.

وشدد على حرصه الدائم على دعم الصناعة المصرية، وتقديم أفكار ورؤى جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تتبوأ مصر مكانة رائدة في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية.