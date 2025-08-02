50 مصنعًا بدأت بحلم.. محمد أبو العينين يروي كيف أبهرت كليوباترا رؤساء الدول

روى النائب محمد أبو العينين موقفًا طريفًا في بدايات تأسيس "سيراميكا كليوباترا"، إذ استدعى شريكًا أجنبيًا للعمل معه في صناعة لم يكن يعرف عنها شيئًا، وأخذه إلى منطقة صحراوية في العاشر من رمضان قائلاً له: "الأرض أهي.. هنا هنعمل مصنع".

الشريك، بحسب أبو العينين، اتهمه بالجنون في البداية، لكنه وافق في النهاية والنتيجة: المصنع تحول إلى 50 مصنعًا آخر فيما بعد.

الصناعة هي التريند العالمي.. وكليوباترا أصبحت مزارًا رسميًا

وأوضح أبو العينين أن كليوباترا لم تعد مجرد مجموعة مصانع، بل صارت وجهة رسمية يزورها رؤساء الدول.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الشرق أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يصطحب الضيوف الأجانب لمشاهدة المصانع كرمز للتطور الصناعي في مصر.

وأكد أبو العينين أن صناعة السيراميك تُعد من الفنون الراقية، وأن كل قطعة إنتاج هي تحفة فنية تحمل فكرًا وثقافة.

90 صناعة تدور خلف كل مشروع.. ومصر قادرة على ريادة صناعية شاملة

كما تحدث أبو العينين عن العلاقة بين السياحة والصناعة، مشيرًا إلى أن بناء فندق سياحي في مصر يستدعي تشغيل نحو 90 صناعة مختلفة، من المفروشات إلى الأغذية إلى الصناعات التحويلية.

وشدد على أن الصناعة ليست مجرد إنتاج، بل تدوير لمنظومة متكاملة تدفع الاقتصاد الوطني نحو النمو والابتكار، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الذكاء الاصطناعي ورفع القيمة المضافة.