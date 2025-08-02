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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من صحراء العاشر إلى العالمية.."أبو العينين" يروي كواليس تأسيس “سيراميكا كليوباترا"

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، عن موقف طريف في بدايات تأسيسه لأول مصانع المجموعة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الحلم بدأ من "لا شيء".

وقال أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الشرق"، إنه استدعى شريكا أجنبيا في بداية المشروع، رغم أنه لم يكن يملك آنذاك خبرة كافية في صناعة السيراميك، وأخذه إلى قطعة أرض في منطقة صحراوية قائلاً: "الأرض أهي.. هنا هنعمل مصنع".

نجاح سيراميكا كليوبترا 

وأضاف أن الشريك الأجنبي ظنه مجنونا في البداية بسبب خلو المنطقة من أي مظاهر للتنمية أو البنية التحتية، لكنه وافق في نهاية المطاف، ليصبح ذلك المصنع النواة الأولى لمجموعة صناعية كبرى.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن الإيمان بالفكرة والإصرار على تحقيقها كانا الدافع الحقيقي وراء نجاح المشروع، مشيرًا إلى أن الصناعة باتت اليوم التوجه العالمي الأول للتنمية.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين مدينة العاشر من رمضان

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