أبو العينين يكشف تفاصيل دخول كليوبترا القابضة قطاع البترول

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، انه سبق وان صرح لوسائل إعلام أجنبية عن دخوله عالم التنقيب عن البترول، مشيرا الى ان الثروة المعدنية في مصر كبيرة وآن الأوان أن يدخل في الاستثمار بها.



أضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أنه تقدم إلى العديد من حقول البترول ولكن لم يتم البدء في التنقيب في حقل معين حتى الان، لافتا ان هناك فرص خارج مصر وبعد الاصدقاء يتحدثون عنها، و كليوباترا القابضة بدأت بالفعل في انشاء شركة للعمل داخل مصر وخارجها.



وأكد «أبو العينين» انه يجري الآن تقييم مواقع معينه بها آبار بترول حيث يتم تقييم الاداء بها وتكلفتها وارباحها، موضحا ان تنوع الانشطه في الاستثمار ليكون هناك متنوع في الربح حتى اذا خسر مشروع تستطيع المشروعات الأخرى ان تغطي بتكلفته.



وأوضح «أبو العينين» أنه منذ شبابه والعمل في الاستثمار يحلم ان تصبح مصر رائدة ودائما ما يضع افكار ورؤى لخدمه مصر الصناعه المصرية.

أبو العينين يكشف تفاصيل أول مصنع لـ سيراميكا كليوباترا



قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إنه لم يكن ينام الليل من أجل استكمال المصنع الأول له، لافتا إلى أنه خرج إلى المعرض ومرّ عليه رجل كان يبعث برسالة سلام إليه في كل مرة، ولكن في تلك المرة وجده داخل المعرض فذهب إليه وقال له «يا حاج محمد أنا عاوز منك خدمة، قالي أنا عندي 80 ألف جنيه ممكن تشغلهملي، قولتله يا حاج أنا مش بشغل فلوس، بس هعملك حاجة تكسبك بس مش تشغيل فلوس باخدها وأشغلها، أنا هعتبر نفسي بعتلك صفقة بانيوهات، هدهالك والمكسب دا ليك أيا كان اللي يطلع في حدود من 20 لـ30%، قالي أنا واثق فيك».

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش أن الرجل جاء بالأموال إليه، وكنت أحتاج إليها.

مجموعة كليوباترا

وأكد «أبو العينين» أن الثروة المعدنية بصفة عامة ثروة كبيرة وآن الأوان أن تدخل مجموعة كليوباترا في الاستثمار فيها، لافتا إلى أنه تم بالفعل التقديم على بعض حقول البترول ويتم التقييم، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي في حقول معينة، لكن هناك فرصا خارج مصر.

شركة تعمل في مجال البترول

وأشار إلى أنه أراد تأسيس شركة تعمل في مجال البترول في مصر وخارج مصر، ويتم الآن عمليات تقييم لأماكن معينة بها آبار والأداء بها وربحيتها، موضحا أن فكرة الإدارة أن يكون الاقتصاد متنوعا ونشطا.