انتخابات الشيوخ..إقبال من المصريين في بيروت وسط تنظيم محكم وإجراءات سهلة

تتواصل في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، داخل مقر السفارة المصرية، وسط تنظيم محكم وسهولة ملحوظة في الإجراءات.

سفير مصر في بيروت: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة وتنسيق كامل مع السلطات للتأمين وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يزور بيروت لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك

وأكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبواب السفارة فُتحت أمام الناخبين المصريين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، مما يمنح أبناء الجالية وقتًا كافيًا للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الإقبال توزّع بشكل منتظم على مدار ساعات اليوم.

إجراءات مبسطة وسرعة في التصويت

أوضح سنجاب أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، إذ يتقدم الناخب إلى اللجنة ويُجري التحقق من بياناته باستخدام بطاقة الرقم القومي، ثم يتسلم بطاقتي الاقتراع ليدلي بصوته بسرية تامة داخل كابينة مخصصة، قبل أن يضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها (الفردي والقائمة).

وأشار إلى أن العملية برمّتها لا تستغرق أكثر من دقيقتين، ما يعكس كفاءة التنظيم وسرعة الإجراءات داخل اللجنة.

تسهيلات لوجستية ودعم لفئات خاصة

أكد المراسل أن السفارة المصرية في بيروت حرصت على توفير كافة التسهيلات لضمان راحة الناخبين، من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، وتخصيص مقاعد للانتظار، بالإضافة إلى فرق تنظيمية لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في تيسير العملية الانتخابية.

تأمين لبناني مكثف ومشاركة متوقعة في الساعات المسائية

أضاف سنجاب أن محيط السفارة شهد تأمينًا أمنيًا مكثفًا من الجانب اللبناني، لضمان أجواء آمنة تسودها السلاسة والانضباط. كما توقّع زيادة في وتيرة الإقبال خلال ساعات المساء، بالتزامن مع انتهاء ساعات العمل الرسمية لدى العديد من أفراد الجالية المصرية في بيروت.