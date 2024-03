مسلسل جودر الحلقة 3.. أيتن عامر تكشف حقيقة الحلقة الذهب

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جودر العديد من الأحداث ، وبدأت بمعرفة فاطمة (أيتن عامر) حقيقة الحلقة الذهب التى وجدتها فى أذن جودر وأخبرها الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون) أن هذه الحلقة هي حرز لحماية جودر من أى أذي يمكن أن يتعرض له من قبل الشمعيون التي ترأسهم شواهي (نور).

وكبر جودر (ياسر جلال) ومازال يرتدي الحرز ، ويعيش قصة حب مع شروق (جيهان الشماشرجي) وتطلب منه أن يتزوجها سريعًا ، لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه فى زواج أخواته الأكبر سالم وسليم أولاً ، ويحدث صدام بينه وبين أحمد كشك بعد أن حاول مضايقة شروق وأثناء الصدام سقط الحرز من رقبته وسرقه جني وذهب به إلى شواهي (نور) حتى تتمكن من أذية جودر بسهولة.

وقررت شواهي (نور) أن تذهب هى وجماعة الشمعيون التى ترأسها إلى مصر وتظهر بشخصية (الراقصة حسناء) وترقص فى المكان الذى يتواجد فيه سالم (وليد فواز) شقيق جودر.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسرجلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.