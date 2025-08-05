الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة في البحيرة بالأسلحة البيضاء.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/7/2025 تبلغ لمركز شرطة بدر بالبحيرة بنشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثانى 4 أشخاص، جميعهم مقيمين وبدائرة المركز لخلافات حول الجيرة والمصاهرة ، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام (3سلاح أبيض – عصا خشبية) وإحداث إصاباتهم تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





