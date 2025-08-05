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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهود عيان يروون لحظة نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمهندسين

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي   -  
ندى سويفى

كشف عدد من شهود العيان كواليس جريمة نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين. 

وقال شهود العيان أن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام رفقة 3 من أصدقاءه يعملون في ذات السوبر ماركت ودخل شاب قائلا:"عايز اشتري حاجة" فنهض الصبي تاركا طعاما لتلبية طلبات الشاب ففاجئه بتسديد عدة طعنات له ثم نحر عنقه وخرج من المحل هاربا. 

وأضاف أصدقاء الصبي المجني عليه أن الجريمة أخذت لحظات خاطفة حيث فاجئهم الشاب بتسديد طعنات لزميلهم وخروجه هاربا فلاحقوه بمعاونة آخرين حتى نجحوا في اللحاق به وتسليمه للشرطة. 

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة. 

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة. 

وتتمركز الآن قوات أمن الجيزة في الشارع في انتظار وصول النيابة العامة لمناظرة جثمان الصبي ومازالت التحريات جارية للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها. 

نحــر عنق صبي سوبر ماركت المهندسين شهود عيان

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