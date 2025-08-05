علقة موت.. كواليس ملاحقة شاب نحـ.ـر صبي داخل سوبر ماركت بالمهندسين

شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وتتمركز الآن قوات أمن الجيزة في الشارع في انتظار وصول النيابة العامة لمناظرة جثمان الصبي ومازالت التحريات جارية للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها.