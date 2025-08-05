منع الزيارة للفنان حمدي إسماعيل.. مستجدات الحالة الصحية |خاص

تعرض الفنان حمدي إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة و نقل على إثرها للعناية المركزة.



قال مصطفى صلاح، ابن عم الفنان حمدي إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: “حمدي إسماعيل تعرض لنزيف في المخ تحت الشبكة العنكبوتية، ونقل على إثره إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، ثم خرج ونقل إلى مستشفى آخر ودخل للعناية المركزة”.



وتابع مصطفى صلاح أبن عم الفنان حمدي إسماعيل الأطباء منعوا الزيارة خمسة أيام من اليوم.

اختتم أن الفنان حمدي إسماعيل يطلب من كل الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، ويشكر دكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم بالنقابة على متابعة حالته الصحية باهتمام.