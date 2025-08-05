تصرف مفاجئ.. الرابر شهاب يرد على الظهور بالبنطلون الساقط

تحوّل مشهد غير متوقّع في حفل للرابر الشاب شهاب إلى حديث السوشيال ميديا، بعد أن أثار ظهوره بإطلالة مثيرة للجدل جدلًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا بعد انزلاق بنطاله أمام الجمهور بطريقة وصفت بأنها غير لائقة.

ورغم التفسيرات والتكهنات التي ملأت مواقع التواصل، إلا أن مصادر قريبة من فريق الحفل أوضحت أن ما حدث لم يكن متعمدًا، بل جاء نتيجة ثقل جهاز الصوت اللاسلكي المثبّت على جسده، والذي أدى إلى شد البنطال بشكل غير محسوب، ما تسبّب في المشهد الذي أثار عاصفة من التعليقات.

وتعليقًا على الجدل، لم يلجأ شهاب للتبرير المباشر، بل فضّل أن تكون رسالته بالفعل لا بالكلام، حيث ظهر بعدها بأيام قليلة بإطلالة أنيقة ومتزنة في حفل كبير جمعه بالرابر عفروتو وفرقة ديسكو مصر على المسرح الروماني، ليقدم أداءً نال استحسان الحضور، وظهر خلاله بستايل متناسق واحترافي أعاد إليه كثيرًا من التقدير الجماهيري.

ويأتي هذا التطور في ظل سعي نجوم الراب الشباب إلى تحقيق التوازن بين التميز الشخصي واحترام الجمهور، في ساحة موسيقية باتت أكثر انفتاحًا لكنها أيضًا أكثر نقدًا ومتابعة.