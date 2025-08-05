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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوق المسرح قدام الجمهور | تصرف خارج من مؤدي راب وجدل على السوشيال

شهاب
شهاب
قسم الفن

حالة من الاستياء أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه مؤدي الراب شهاب، والذي ظهر فى حفله الاخير بالساحل الشمالي بملابس غير لائقة.

حيث ظهر شهاب فى الحفل بإطلالة غريبة غير لائقة، بعدما أظهر جزءا من ملابسه الداخلية .

وتساءل عدد كبير من المتابعين حول موقف نقابة الموسيقيين من هذا الأمر، خاصة وأن نقيب الموسيقيين كان اتخذ موقفا صارما تجاه الفنان راغب علامة.

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المعلن.

 وأضاف أن ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية هو محل اعتزاز وتقدير مني، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين.

وأشار بدوري أؤكد على أنني أُكن كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامه ولمشواره الفني الكبير ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، وأن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعاً وأسعد بتواجد حضراتهم الراقي علي كل مسارح مصر .

وفي النهاية أعلن للجميع أنني مستمر في أداء دوري الوطني والمجتمعي تجاه بلدنا الحبيب، وبما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويساهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.

مؤدي الراب شهاب الساحل الشمالي راغب علامة

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