الأهلي مالوش ذنب.. ثروت سويلم: رابطة الأندية هي سبب أزمة مباراة القمة

كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن رابطة الأندية المحترفة هي سبب أزمة مباراة القمة وليس الأهلي.

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"عملنا كل شىء عشان الزمالك يلعب مباراة القمة وقعدنا اربع ايام نتحايل عليهم ورفضوا إذن عدم حضورهم كان مقصود بالتالي تم خصم 6 نقاط منهم"

ويضيف ثروت سويلم: "الأهلي مالوش ذنب في الأزمة الأخيرة.. دول ناس صحيوا من النوم لقوا في مباراة قمة وميعادها ومكنش فيه وقت لاستدعاء حكام أجانب إذن هي غلطة رابطة الأندية مش الأهلي".

وتابع ثروت سويلم: "مكنش ينفع يتحدد مباراة القمة بالشكل المفاجئ دا".