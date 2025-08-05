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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟
ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟
إسلام دياب

ناقشت جهات التحقيق التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، اليوم في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونفى الاتهامات قائلا: «أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي» ونفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

شاكر محظور، هو اسم الشهرة لـ محمد شاكر حمزة ، المعروف بالتيك توكر ولديه الكثير من المتابعين.

شاكر محظور شاب من مواليد عام 1995 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كان ضابط شرطة سابق، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 2017 وعمل في أسوان برتبة نقيب، قبل أن يترك العمل لأسباب عائلية.

تحول شاكر محظور بعد ذلك إلى نجم على تطبيق "تيك توك"، ويطلق علي شاكر محظور تيك توكر، وحقق شهرة واسعة بسبب محتواه اللايف الذي يجذب آلاف المتابعين يوميًا، ويحقق من خلاله أرباحًا طائلة، حتى أصبح يُعرف شاكر محظور أيضا بلقب دنجوان التيك توك.

في يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.

ووجهت له عدة اتهامات، أبرزها:

  • نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية.
  • إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والترويج.
  • حيازة سلاح ناري غير مرخص.
  • يتم التحقيق معه حالياً، ولا يزال ينتظر استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة.
شاكر محظور جهات التحقيق التيك توكر تعاطي المواد المخدرة حيازة سلاح ناري

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ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

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