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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان تورونتو 2025 يحتفي بروائع السينما العالمية

مهرجان تورونتو 2025
مهرجان تورونتو 2025
محمد نبيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن تفاصيل برنامج "Centrepiece" (مركز السينما) ضمن دورته الخمسين، والذي يُعد نافذة عالمية لعرض أبرز وأهم الأعمال السينمائية الدولية. 

يضم البرنامج هذا العام 55 فيلمًا من ما يقرب من خمسين دولة، من بينها بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، تشاد، كولومبيا، كوت ديفوار، فرنسا، ألمانيا، العراق، أيرلندا، كينيا، المكسيك، بولندا، سنغافورة، تايوان وتايلاند، في تأكيد على التزام المهرجان بدعم التنوع الثقافي والسينمائي العالمي.
 

ويحتفي البرنامج بمجموعة من أبرز صانعي السينما، حيث يشهد عرض أعمال لمخرجين بارزين مثل:

ماثيو دينيس (Cost of Heaven)

حسن هادي (The President’s Cake)

يان كوماسا (Good Boy)

أندرس توماس ينسن (The Last Viking)

ريتشارد لينكليتر (Blue Moon)

بيترو مارشيلو (Duse)

كريستيان بيتزولد (Miroirs No. 3)

ألفارو أولموس توريكو (The Condor Daughter)

كما يتضمن البرنامج أعمالًا بارزة أخرى للمخرجين هوبرت ديفيس، شيي هاياكاوا، سيرغي لوزنيتسا، وبوتسي بونشيرول، إلى جانب عروض أولى مرتقبة لمواهب كندية ودولية.

وتُقام الدورة الخمسون من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المقدم من شركة روجرز، خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وسط ترقّب واسع لعروض سينمائية استثنائية تعكس نبض السينما العالمية المعاصرة.


كشف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن قائمة تضم 19 عرضًا عالميًا أول ضمن برنامج "Centrepiece"، الذي يحتفي بأفضل إنتاجات السينما العالمية. وتضم القائمة باقة من الأفلام التي تتنوع بين الدراما، التشويق، القصص الواقعية، والسرديات الشخصية، من توقيع مخرجين من مختلف أنحاء العالم.

أبرز العروض العالمية ضمن البرنامج:
Blood Lines: الفيلم الثاني للمخرجة غيل موريس، دراما ريفية تتناول قضايا العائلة وإعادة التواصل.

Carolina Caroline: من إخراج آدم كارتر ريمير، قصة رومانسية خارجة عن القانون، من بطولة سامارا ويفينغ وكايل جالنر.

Erupcja: من إخراج بيت أوهس، تدور أحداثه حول علاقة متفجرة بين بائعة زهور بولندية (لينا غورا) وسائحة بريطانية (تؤديها المغنية Charli XCX).

Good Boy: فيلم إثارة نفسية من إخراج يان كوماسا، يناقش مفاهيم الحرية والهوية، بطولة ستيفن غراهام، أندريا ريزبورو، وأنسون بون.

I Swear: من إخراج كيرك جونز، يروي القصة الحقيقية الملهمة لـ جون ديفيدسون، الذي ساهمت صراحته وروح الدعابة لديه في تغيير نظرة العالم لمتلازمة توريت.

Nomad Shadow: أولى تجارب المخرجة إيمي إيمانشي، تحكي عن لاجئ يعود قسرًا من إسبانيا إلى الصحراء الغربية.

Palimpsest: The Story of a Name: من إخراج ماري ستيفن، قصة شخصية تستكشف التاريخ المعقد لاسم عائلتها الغربي.

Saipan: من إخراج غلين ليبورن وليزا باروس ديسا، يستعرض الخلاف الشهير بين اللاعب روي كين والمدرب ميك مكارثي قبيل مونديال 2002، بطولة إينا هاردويك وستيف كوجان.

The Condor Daughter: للمخرج البوليفي ألفارو أولموس توريكو، يروي قصة شابة ترث فن التوليد التقليدي، لكنها تحلم باقتحام المدينة بصوتها الغنائي.

The Cost of Heaven: للمخرج الكندي ماثيو دينيس، دراما من بطولة سمير جُسمي، وتعد عودة قوية بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم كندي في TIFF 2016.

The President’s Cake: من إخراج العراقي حسن هادي، فيلم مؤثر يصوّر معاناة شعب تحت الحصار والفقر، في ظل حكم طاغية جشع ومتغطرس.

Unidentified: أحدث أفلام السعودية هيفاء المنصور (Wadjda)، دراما جريمة غير تقليدية تستكشف هوس المجتمع بقصص قتل النساء.

Wasteman: أولى تجارب المخرج كال مكماو، يعيد تقديم دراما السجون بشكل مغاير، من بطولة النجم الصاعد ديفيد جونسون (Alien: Romulus).

Whitetail: للمخرجة الهولندية نانوك ليوبولد، فيلم إثارة هادئ بإيقاع تصاعدي، بطولة ناتاشا أوكيفي (Peaky Blinders).

Youngblood: من إخراج هوبرت ديفيس، بطولة بلاير أندروود وشون دويل، وإعادة تخيّل لفيلم عام 1986، ويعد تكريمًا للمخرج الراحل تشارلز أوفيسر.

مهرجان تورونتو مهرجان تورونتو السينمائي الدولي السينما العالمية

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