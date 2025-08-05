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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هزت السوشيال ميديا.. اعرف تفاصيل قصة الطفلة المعجزة ليليا

الطفلة ليليا
الطفلة ليليا
اسماء محمد

أثارت قصة الطفلة المعجزة ليليا، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، حيث إنها تمكنت من المشي على قدميها بعد معاناة سنوات طويلة من الشلل.

عانت الطفل ليليا من الشلل الدماغي منذ ولادتها، ما منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي مثل الأطفال من نفس عمرها، حيث لم تستطع الوقوف أو المشي، ولكن استطاع فريق من الأطباء المصريين مساعدتها فى استعادة الحركة فى أطرافها والمشي لأول مرة فى حياتها، ما حقق انبهار رواد السوشيال ميديا وكل من عرف قصتها.

معاناة ليليا مع الشلل

 

وحسب الفريق الطبي المعالج للطفلة ليليا، فهى لم تتمكن من الزحف أو الوقوف ومختلف مراحل تطور الحركة التى يمر بها الأطفال الصغار فى العادة، ولم تتوقف الأعراض على هذا فقط بل عانت الطفلة ليليا من تأخر في الوعي والإدراك والمشاكل الحسية.

وتعاني الطفلة ليليا من شلل نصفي دماغي تسبب في خلل بالأطراف السفلية وميل في الحوض وتشنج عضلي في العضلات السفلية.

تصريحات الطبيب المعالج 

 

وقال الدكتور أشرف النجمي، أخصائي العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال، فى تصريح لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة “إكسترا نيوز”  بدأنا بعمل أشعة رنين مغناطيسي على مخ الطفلة ليليا  للتشخيص الدقيق ومعرفة مدى تأثير الإصابة فى المخ على المناطق المسؤولة عن الحركة والكلام والإدراك، وبناء على النتائج تم تصميم برنامج شامل للعلاج.

وتضمن برنامج علاج الطفلة ليليا من الشلل 3 مراحل أساسية وهى: العلاج الطبيعي، والعلاج المائي، وبرامج التكامل الحسي، ولكن التحدي الحقيقي كان من خلال إقناع الطفلة بالتجاوب مع العلاج، لذا تم تنفيذها فى صورة أنشطة ترفيهية وألعاب واستجابت وتحسنت بسرعة، ما يؤكد على نجاح الطب المصري فى علاج الحالات المعقدة.

ليليا شلل دماغي العلاج الطبيعي الطفلة ليليا الشفاء من الشلل

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