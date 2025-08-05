ابنة أصالة تظهر داخل توكتوك في جولة بالمناطق الشعبية

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال جولة قامت بها داخل إحدى المناطق الشعبية، حيث ظهرت جالسة داخل "توك توك" في لحظة وصفتها بأنها بحث عن السكينة والدفء الإنساني.

وعلّقت شام على الصورة قائلة:

"عندما تحتاج روحي للسكينة، أذهب إلى أطباق الجائزة بالأرواح الطيبة والحقيقية الجدعة، إلى الأصلي الطيب الطاغي على روحهم وابتسامتهم."

وتابعت:"الرضا والحب للخير هما عنوان مصر القديمة... إلى من أعمدتها المرأة الجدة أم عبده."

دعمت شام الذهبي، ابنه المطربة السورية أصالة نصري، والدتها بعد طرح ألبومها ألبومها الجديد، معبرة عن حبها وفخرها بها.

ونشرت شام صور لـ أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت: "⁨ اصالة مش بس صوت الوطن العربي، اصالة المرأة الحديدية الي واجهة ومازالت بتواجه كل الحروب والمحن من اكثر من ربع قرن وهي تنتصر بالحب والموهبة والإيمان بالفن والحب برغم كل الظروف، بتنسى الجرح وتصنع من كل محنة منحة حتى تكون مثال للامرأة العربية الام الفنانة المسؤلة لينا كلنا، حبي الك مش من فراغ، أنا وأخواتي صناعتك من بعد ربي، انت الحياة، شكرا على اخلاصك، مثابرتك، صبرك، اجتهادك، محبتك الي لا تنتهي، كرمك الي غامرنا، وعظمت فنك الي معيشنا! بحبك يا ملكة عمري وحياتي".