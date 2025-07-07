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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحبك يا ملكة عمري.. شام تدعم أصالة بعد طرح ألبومها الجديد

شام الذهبي
شام الذهبي
يارا أمين

دعمت شام الذهبي، ابنه المطربة السورية أصالة نصري، والدتها بعد طرح ألبومها ألبومها الجديد، معبرة عن حبها وفخرها بها.

ونشرت شام صور لـ أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت: "⁨ اصالة مش بس صوت الوطن العربي، اصالة المرأة الحديدية الي واجهة ومازالت بتواجه كل الحروب والمحن من اكثر من ربع قرن وهي تنتصر بالحب والموهبة والإيمان بالفن والحب برغم كل الظروف، بتنسى الجرح وتصنع من كل محنة منحة حتى تكون مثال للامرأة العربية الام الفنانة المسؤلة لينا كلنا، حبي الك مش من فراغ، أنا وأخواتي صناعتك من بعد ربي، انت الحياة، شكرا على اخلاصك، مثابرتك، صبرك، اجتهادك، محبتك الي لا تنتهي، كرمك الي غامرنا، وعظمت فنك الي معيشنا! بحبك يا ملكة عمري وحياتي".

وتستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل ختام مهرجان جرش، على المسرح الجنوبي في دولة الأردن، يوم 2 أغسطس المقبل. 


ألبوم أصالة نصري 

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي. 

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

شام الذهبي أصالة نصري إنستجرام حفل ختام مهرجان جرش الأردن ضريبة البعد

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